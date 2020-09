Gabriel Garko fa coming out al Gf Vip | Adua? Mai stati insieme

(Di venerdì 25 settembre 2020)al Gf Vip ha incontrato l’ex fidanzataDel Vesco. Dopo essere stato in studio da Alfonso Signorini si è recato subito nella Casa, arrivando nella stanza dei Super Led. Per introdurlo ha chiesto a tutti i concorrenti di andare in camera, lasciando nel salotto soloe Massimiliano Morra. Ma per l’attrice … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - simone_paciello : Gabriel Garko è come il vino, più invecchia più è bono. #GFVIP - ciofixw : RT @itsmwengo: ‘Io vorrei dire perché è stato un segreto’ Gabriel Garko ha confermato l’AresGate, è uno schifo più grande di quello che i… - martina_capano : RT @ggenesigg: Storia della tv italiana: ADUA DEL VESCO, GABRIEL GARKO E MASSIMILIANO MORRA MANDANO AFFANCULO L’ARES. VI MERITATE LA FELIC… -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriel Garko

“Sarà una serata non facile. Ho preparato una lettera molto lunga per Adua. Ci siamo visti un mese fa l’ultima volta. Siamo rimasti molto amici. Non penso di potermi permettere, nonostante il lavoro c ...Stiamo parlando di Gabriel Garko. Grande sorpresa per la puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda stasera, venerdì 25 settembre, in prima serata su Canale 5. 1 Nella… Leggi ...