Fulmine colpisce abitazione a San Salvatore Telesino: paura per una famiglia (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – Attimi di paura a San Salvatore Telesino, dove nel primo pomeriggio un Fulmine ha colpito un’abitazione. Dopo il comprensibile spavento, i componenti della famiglia che erano all’interno della casa hanno allertato i vigili del fuoco per i dovuti accertamenti. Il Fulmine avrebbe causato seri danni all’impianto elettrico, altri guasti sono invece da accertare. Fortunatamente non si registra alcuna conseguenza relativa alle persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Bn) – Attimi dia San, dove nel primo pomeriggio unha colpito un’. Dopo il comprensibile spavento, i componenti dellache erano all’interno della casa hanno allertato i vigili del fuoco per i dovuti accertamenti. Ilavrebbe causato seri danni all’impianto elettrico, altri guasti sono invece da accertare. Fortunatamente non si registra alcuna conseguenza relativa alle persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

newsbiella : Strade ricoperte da grandine, alberi abbattuti e fulmine colpisce tettoia: il maltempo non risparmia il Biellese - genovapostnews : Maltempo, fulmine colpisce ex centrale sotto la Lanterna: a fuoco parte degli impianti - RadioSienaTV : Fulmine colpisce abitazione, evacuate 8 persone a Castelnuovo Berardenga - - juceliao2 : “La ragione per cui il fulmine non colpisce due volte nello stesso posto è che lo stesso posto non è più lì la seco… - ryujin__shin_ : se mi colpisce un fulmine vi ho voluti bene -

Ultime Notizie dalla rete : Fulmine colpisce Fulmine colpisce abitazione, evacuate 8 persone a Castelnuovo Berardenga RadioSienaTv Tromba d'aria a Tradate: alberi divelti, scoperchiato il tetto di una chiesa

Maltempo, tromba d'aria a Tradate: scoperchiato tetto della chiesa, alberi caduti in strada Una tromba d'aria ha causato diversi danni a Tradate, in provincia di Varese. Scoperchiato parte del tetto d ...

Albero cade su un’auto a Cortona: conducente salvo per miracolo. Fulmine a Castelnuovo Berardenga: 8 evacuati

CORTONA (AREZZO) – Momento di grande paura per un automobilista. Salvo per miracolo. I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte, 25 settembre, intorno alle 3 sulla strada provinciale 35, in loca ...

Maltempo, tromba d'aria a Tradate: scoperchiato tetto della chiesa, alberi caduti in strada Una tromba d'aria ha causato diversi danni a Tradate, in provincia di Varese. Scoperchiato parte del tetto d ...CORTONA (AREZZO) – Momento di grande paura per un automobilista. Salvo per miracolo. I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte, 25 settembre, intorno alle 3 sulla strada provinciale 35, in loca ...