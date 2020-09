Freedom – Oltre il Confine, anticipazioni del 25 settembre: il mistero delle 70 tonnellate d’oro (Di venerdì 25 settembre 2020) Freedom – Oltre il Confine, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo torna con un nuovo appuntamento nella prima serata di oggi 25 settembre su Italia 1. Il programma questa volta si occuperà di una storia rimasta segreta per anni e riguardante un bunker voluto da Mussolini, costruito a 50 chilometri da Roma, dove pare vi fossero custodite molte tonnellate d’oro. Che fine ha fatto tutto questo oro? Oltre a ciò uno sguardo anche ai miti della storia antica, spaziando dai giganti in Sardegna, sino ad arrivare in Egitto, sulle tracce dell’architetto che ha costruito la prima piramide. Freedom, anticipazioni 25 settembre: il mistero legato al bunker di Mussolini Continua ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 25 settembre 2020)il, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo torna con un nuovo appuntamento nella prima serata di oggi 25su Italia 1. Il programma questa volta si occuperà di una storia rimasta segreta per anni e riguardante un bunker voluto da Mussolini, costruito a 50 chilometri da Roma, dove pare vi fossero custodite molted’oro. Che fine ha fatto tutto questo oro?a ciò uno sguardo anche ai miti della storia antica, spaziando dai giganti in Sardegna, sino ad arrivare in Egitto, sulle tracce dell’architetto che ha costruito la prima piramide.25: illegato al bunker di Mussolini Continua ...

eryG86 : RT @QuiMediaset_it: La divulgazione pop di #RobertoGiacobbo e #Freedom Oltre il confine questa settimana ci conduce negli Stati Uniti, in F… - QuiMediaset_it : La divulgazione pop di #RobertoGiacobbo e #Freedom Oltre il confine questa settimana ci conduce negli Stati Uniti,… - IT_FranceFR : ?? Oggi, in prima serata su #Italia1, nella puntata di #Freedom - Oltre il Confine, condotta da #RobertoGiacobbo, fa… - positanonews : Stasera su Italia 1 Freedom- Oltre il confine. Alla scoperta dell’ignoto tra le #news - simonilla23 : RT @AtoutfranceIT: Domani 25 settembre alle ore 21.25 andrà in onda su Italia 1 , la trasmissione Freedom oltre il confine di Roberto Giaco… -