Francia e Spagna spaventano la Ue: "Situazione peggiore rispetto a marzo" (Di venerdì 25 settembre 2020) Nuovo allarme Ue sul Covid nel Continente. Secondo la commissaria alla Salute, Stella Kyriakides, infatti "la situazione in alcuni Stati è anche peggiore del picco di marzo. Una situazione "preoccupante" che ovviamente vede come osservate speciali Francia e Spagna che oggi hanno avuto rispettivamente 16,096 e 10,653 casi. LEGGI ANCHE > Covid, quali sono i Paesi europei in cui la situazione attuale è peggiore di marzo Allarme Ue sul Covid, in Francia e Spagna numeri da record A far scattare l'allarme Ue sul Covid, come detto, sono soprattutto i numeri fuori controllo in Francia e Spagna. Oltralpe infatti gli oltre 16mila casi registrati nelle ultime 24 ore sono il numero più alto mai registrato ...

