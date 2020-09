Francia: attacco vicino l’ufficio di Charlie Hebdo, 2 feriti gravi sono dipendenti dell’agenzia Première ligne (Di venerdì 25 settembre 2020) Un attacco verso le 11.30 di questa mattina è avvenuto nella zona nord-occidentale di Parigi, vicino gli uffici di Charlie Hebdo. La polizia è concentrata in tutta la zona ed ha blindato il quartiere. Quattro persone sono rimaste ferite durante l’attacco con un coltello o machete oggi a Parigi, in circostanze ancora sconosciute. L’attacco è avvenuto vicino ai vecchi uffici di Charlie Hebdo, nel bel mezzo del processo per gli attentati mortali del gennaio 2015. Due persone sono in gravissime condizioni, un uomo e una donna, lo ha detto la polizia di Parigi, aggiungendo che i due presunti autori sarebbero fuggiti. Dopo ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Unverso le 11.30 di questa mattina è avvenuto nella zona nord-occidentale di Parigi,gli uffici di. La polizia è concentrata in tutta la zona ed ha blindato il quartiere. Quattro personerimaste ferite durante l’con un coltello o machete oggi a Parigi, in circostanze ancora sconosciute. L’è avvenutoai vecchi uffici di, nel bel mezzo del processo per gli attentati mortali del gennaio 2015. Due personeinssime condizioni, un uomo e una donna, lo ha detto la polizia di Parigi, aggiungendo che i due presunti autori sarebbero fuggiti. Dopo ...

