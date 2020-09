Francesco Rutelli indica agli studenti della sua Scuola Civica per amministratori le parole chiave del futuro: 'Semplificazione, ... (Di venerdì 25 settembre 2020) ' Semplificazione, digitalizzazione, green '. Sono queste le strade da seguire per adeguare le città ai cambiamenti che la pandemia ci ha imposto. E' il cuore della comunicazione tenuta da Francesco ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 settembre 2020) ', digitalizzazione, green '. Sono queste le strade da seguire per adeguare le città ai cambiamenti che la pandemia ci ha imposto. E' il cuorecomunicazione tenuta da...

Giacomo2500 : @paola_demicheli - PulitiElena : RT @ilfoglio_it: [VIDEO] “Per governare Roma serviranno idee e competenze”. @mariannarizzini parla con Francesco Rutelli della Scuola di Se… - claudiocerasa : RT @ilfoglio_it: [VIDEO] “Per governare Roma serviranno idee e competenze”. @mariannarizzini parla con Francesco Rutelli della Scuola di Se… - ilfoglio_it : [VIDEO] “Per governare Roma serviranno idee e competenze”. @mariannarizzini parla con Francesco Rutelli della Scuol… - geastellata : RT @Pinodemarco: Francesco Rutelli lancia una scuola per 60 ragazzi che insegni come si amministra una città come Roma. Non è una barzellet… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Rutelli Rutelli: centro grande come Vienna, non faccia fine di Venezia RomaDailyNews Via alla Scuola di Rutelli, 60 aspiranti amministratori per Roma

Roma, 25 set. (askanews) - "Semplificazione, digitalizzazione, green". Sono queste le strade da seguire per adeguare le città ai cambiamenti che la pandemia ci ha imposto. E' il cuore della comunicazi ...

VIDEOGAME, DAL 28 AL 30 SETTEMBRE ARRIVA 'LEVEL UP - SCHOOL DAYS'

Inizia il conto alla rovescia per LEVEL UP - School Days, il primo e unico evento italiano di formazione interamente dedicato all’ideazione e allo sviluppo di videogiochi, ideato dall’Accademia Italia ...

Roma, 25 set. (askanews) - "Semplificazione, digitalizzazione, green". Sono queste le strade da seguire per adeguare le città ai cambiamenti che la pandemia ci ha imposto. E' il cuore della comunicazi ...Inizia il conto alla rovescia per LEVEL UP - School Days, il primo e unico evento italiano di formazione interamente dedicato all’ideazione e allo sviluppo di videogiochi, ideato dall’Accademia Italia ...