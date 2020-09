Franceschini: "Nasce potente strumento per il sostegno e il rilancio del settore turistico" (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos) - “Grazie a Cassa Depositi e Prestiti Nasce oggi un potente strumento per sostenere lo sviluppo del settore turistico, uno degli assi portanti dell'economia nazionale al quale il Governo ha riservato attenzione sin dal principio dell'emergenza Covid”. Così ha dichiarato il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, in occasione della presentazione insieme all'Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo, del nuovo strumento di sostegno al settore turistico di CDP, nel quale confluiranno le risorse MiBACT del fondo per le acquisizioni alberghiere istituito con il decreto ... Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos) - “Grazie a Cassa Depositi e Prestitioggi unper sostenere lo sviluppo del, uno degli assi portanti dell'economia nazionale al quale il Governo ha riservato attenzione sin dal principio dell'emergenza Covid”. Così ha dichiarato il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario, in occasione della presentazione insieme all'Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo, del nuovodialdi CDP, nel quale confluiranno le risorse MiBACT del fondo per le acquisizioni alberghiere istituito con il decreto ...

Cdp scommette sul turismo. Nasce un fondo per il sostegno e il rilancio del settore con investimenti fino a 2 miliardi

Cassa Depositi e Prestiti rafforza il suo impegno a sostegno del turismo, settore chiave per l’economia italiana, che rappresenta il 13% del Pil e il 15% dell’occupazione. Nasce il Fondo Nazionale del ...

