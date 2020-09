Fraccaro | firma con Usa per Luna è nuova pagina storia

(Di venerdì 25 settembre 2020) "L`Italia ha siglato un`intesa storica con gli Stati Uniti per sancire la cooperazione nel percorso di esplorazione dello spazio che riporterà l`uomo sullae, in futuro, anche su Marte. Per noi è un grande onore, oltre che una grande opportunità, essere il primo Paese Ue a siglare quest`intesa che ci darà la possibilità di partecipare alla missionere e di avere un ruolo da protagonista nel più ambizioso programma di attività spaziale mai attuato. Stiamo contribuendo a scrivendo unanelladell`esplorazione dello spazio". Lo dichiara a margine delladel Joint Statement tra Italia e Stati Uniti il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo spazio, Riccardo ...

Roma, 25 set 18:59 - (Agenzia Nova) - La firma odierna dell'accordo intergovernativo tra Italia e Stati Uniti per il programma Artemis "concretizza il costante e intenso impegno messo in campo dal gov ...