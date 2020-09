Fra due battiti: terminate le riprese del film di Stefano Usardi (Di venerdì 25 settembre 2020) Sono giunte al termine le riprese di Fra due battiti, film drammatico/grottesco di Stefano Usardi in uscita nel 2021 Si sono concluse il 24 Settembre le riprese, svoltesi a Trento, del film Fra due battiti, del regista Stefano Usardi (Luigo, 2017, Affittasi vita, 2019), prodotto dalla Fifilm Production di Caterina Francavilla. Nel cast troviamo Stefano Scandaletti, Maria Vittoria Barrella, Giulio Cancelli, Stefano Detassis, Federico Vivaldi, Remo Girone, Roberta Da Soller, Lara Balbo, Massimiliano Varrese e Valentina Melis. La sinossi ufficiale di Fra due battiti Fra due battiti narra la storia di Giovanni (Stefano ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 25 settembre 2020) Sono giunte al termine ledi Fra duedrammatico/grottesco diin uscita nel 2021 Si sono concluse il 24 Settembre le, svoltesi a Trento, delFra due, del regista(Luigo, 2017, Affittasi vita, 2019), prodotto dalla FiProduction di Caterina Francavilla. Nel cast troviamoScandaletti, Maria Vittoria Barrella, Giulio Cancelli,Detassis, Federico Vivaldi, Remo Girone, Roberta Da Soller, Lara Balbo, Massimiliano Varrese e Valentina Melis. La sinossi ufficiale di Fra dueFra duenarra la storia di Giovanni (...

you_trend : ??? La mappa dell'affluenza alle 23 delinea ancora meglio i confini delle regioni al voto per le regionali, che spic… - ItaliaViva : Fra due giorni si chiudono le urne e i veneti avranno scelto come far ripartire la Regione. Noi siamo l'unica alte… - borghi_claudio : @SumaLoredana @fattoquotidiano Ecco il passaggio. Non dice che il governo sarebbe caduto ma dice che 'avrebbe certi… - NoMadEntertainm : Stremata, sola e sempre più confusa, Marie lotta per difendere la sua verità, ma l’investigatore Louis non crede al… - imintaetaesbag : allora ALLORA a scuola mia faremo un giorno di lezione e uno no, fra l'altro siamo divisi in due parti. la scuola '… -

Ultime Notizie dalla rete : Fra due Fra due battiti, fine riprese cinematografo.it Come si muove l’economia calabrese

Il 2020 è stato indubbiamente un anno abbastanza duro per l’economia italiana, anche se ci sono alcuni settori che sembrerebbero essere in risalita, come quello del commercio, del gioco online, dello ...

Nel nuovo codice della strada la battaglia contro le pubblicità sessiste

Il nuovo codice della strada non è ancora legge, ma già fa discutere: dal casco fino a 12 anni in bici al semaforo con tempo ridotto Non è ancora una legge, ma fa discutere da anni. Il nuovo codice de ...

Il 2020 è stato indubbiamente un anno abbastanza duro per l’economia italiana, anche se ci sono alcuni settori che sembrerebbero essere in risalita, come quello del commercio, del gioco online, dello ...Il nuovo codice della strada non è ancora legge, ma già fa discutere: dal casco fino a 12 anni in bici al semaforo con tempo ridotto Non è ancora una legge, ma fa discutere da anni. Il nuovo codice de ...