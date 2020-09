FOTO Irpinia sotto la sferza del maltempo | Vigili del Fuoco in azione tra Lioni e Montella

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa mattinata di oggi 25 settembre, ha visto Avellino e l’intera provincia interessata da una perturba carattere temporalesco con presenza in taluni casi di forte vento. La sala operativa del Comando deideldi Avellino è stata oggetto di decine di telefonate per interventi che hanno riguardato soprattutto allagamenti e caduta di rami e alberi sulla sede stradale. Situcritica sull’altopiano del Laceno, per alcune slavine e piccole frane che hanno interessato alcuni alberghi e abitazioni del posto. Qui stanno lavorando le squadre dei distaccamenti di. Molte chiamate anche per la città capoluogo, interessata da un forte nubifragio, e dove stanno lavorando le squadre della sede centrale. ...