Foodology e la sua nuova sfida 3 0

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) Quando l’investimento imprenditoriale era ormai fatto e i risultati, è il caso dire, si stavano gustando con successo, ecco che arriva l’ospite inatteso: la pandemia. Una, un’occasione per rivedere piani e progetti ma certamente non sarà l’emergenza a fermare l’entusiasmo di giovani che hanno intrapreso iniziative imprenditoriali nel territorio d’origine. E’ questo il caso di Nello Gatti, tra i migliori giovani talenti di cultura europea che, dopo alcune e importanti esperienze di lavoro – da Vienna a Bruxelles, da Malaga a Londra – ritorna in Campania per dar vita, nel 2018, alla start up, insieme alla sorella Rachele e altri collaboratori. Avvia a Salerno quella che lui definisce: “la nostra ambasciata del gusto”.Infatti a ...