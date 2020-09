Fiorentina, per la difesa idea Martinez Quarta (Di venerdì 25 settembre 2020) La Fiorentina è alla ricerca di certezze. Si può riassumere così il momento in casa viola. Certezze che dovranno arrivare sia dal campo che dalla sessione di mercato. Quello di sabato è un avversario ostico: l’Inter di Antonio Conte, galvanizzata dagli ottimi acquisti. Non sarà dunque facile superare un ostacolo di questo tipo, soprattutto quando si gioca a San Siro. I tre punti maturati contro il Torino hanno però dato segnali incoraggianti all’ambiente. La Viola in questa stagione vuole migliorarsi. Ciò dipenderà dal campo, ma allo stesso tempo anche dal mercato. Qua le certezze dovranno arrivare da chi già veste la maglia dei fiorentini. Su Pezzella e Milenkovic rimangono ancora in pressing diverse società e, in caso di loro partenza, la dirigenza potrebbe avere trovato un sostituto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Laè alla ricerca di certezze. Si può riassumere così il momento in casa viola. Certezze che dovranno arrivare sia dal campo che dalla sessione di mercato. Quello di sabato è un avversario ostico: l’Inter di Antonio Conte, galvanizzata dagli ottimi acquisti. Non sarà dunque facile superare un ostacolo di questo tipo, soprattutto quando si gioca a San Siro. I tre punti maturati contro il Torino hanno però dato segnali incoraggianti all’ambiente. La Viola in questa stagione vuole migliorarsi. Ciò dipenderà dal campo, ma allo stesso tempo anche dal mercato. Qua le certezze dovranno arrivare da chi già veste la maglia dei fiorentini. Su Pezzella e Milenkovic rimangono ancora in pressing diverse società e, in caso di loro partenza, la dirigenza potrebbe avere trovato un sostituto ...

