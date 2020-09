“Finalmente sto per uscire da un incubo”: la lettera del dipendente della Provincia risultato positivo (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Finalmente sto per uscire da un incubo. Dalla mattina alla sera mi sono improvvisamente trovato in un letto d’ospedale in isolamento con una diagnosi che sta spaventando tutto il mondo “Polmonite bilaterale da Covid-19”. Così in una lettera Claudio Iannuzzo, dipendente della Provincia, indirizzata al personale del “Moscati”. Nel dramma mi debbo ritenere un fortunato per il decorso della malattia, ma soprattutto per la bravura e la professionalità del personale sanitario dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Già al pronto soccorso, in piena notte (con sintomi di febbre), sono stato accolto dal personale del reparto covid che tempestivamente ha prestato le prime verifiche diagnostiche e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Finalmente sto perda un incubo. Dalla mattina alla sera mi sono improvvisamente trovato in un letto d’ospedale in isolamento con una diagnosi che sta spaventando tutto il mondo “Polmonite bilaterale da Covid-19”. Così in unaClaudio Iannuzzo,, indirizzata al personale del “Moscati”. Nel dramma mi debbo ritenere un fortunato per il decorsomalattia, ma soprattutto per la bravura e la professionalità del personale sanitario dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Già al pronto soccorso, in piena notte (con sintomi di febbre), sono stato accolto dal personale del reparto covid che tempestivamente ha prestato le prime verifiche diagnostiche e ...

C0615E : Sto guardando l'intera serie Una mamma per amica, roba che guardo anche 10/15 episodi al giorno, e sono finalmente… - chimesencula : sto finalmente ascoltando better. unica gioia di sta giornata del cazzo. - spazioblu_ : Sto girando per casa portando una copertina sulle spalle, solo una parola: FINALMENTE. - newkidd_hwi : @knkheejune_ finalmente qualcuno che capisce che sto crescendo e che sono grande! ?? grazie hyungie per la torta e q… - VoGuE1322 : Franceska finalmente ha sistemato sto montato del cazzo!!!! ?????????? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : “Finalmente sto Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera