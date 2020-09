Finalmente in Italia una delle serie BL più amate degli ultimi anni (Di venerdì 25 settembre 2020) La lunga attesa è Finalmente finita! A fine settembre approderà sugli scaffali il primo scottante volume di HITORIJIME MY HERO, opera della maestra Memeco Arii. La serie manga a tema Boys Love inaugurerà QUEER, la nuova coloratissima collana di Star Comics dedicata alla comunità LGBTIQ+, alle fujoshi… e non solo! Con oltre 700 mila copie vendute in Giappone, HITORIJIME MY HERO è uno dei manga BL più amati del momento, complice anche il successo avuto dalla trasposizione anime andata in onda nel 2017.Un’appassionante storia d’amore tra professore e studente adatta a tutti i palati, che vi regalerà un’irresistibile dolcezza… dal retrogusto un po’ piccante! Non fatevi sfuggire questa nuova, scoppiettante uscita, disponibile ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 25 settembre 2020) La lunga attesa èfinita! A fine settembre approderà sugli scaffali il primo scottante volume di HITORIJIME MY HERO, opera della maestra Memeco Arii. Lamanga a tema Boys Love inaugurerà QUEER, la nuova coloratissima collana di Star Comics dedicata alla comunità LGBTIQ+, alle fujoshi… e non solo! Con oltre 700 mila copie vendute in Giappone, HITORIJIME MY HERO è uno dei manga BL più amati del momento, complice anche il successo avuto dalla trasposizione anime andata in onda nel 2017.Un’appassionante storia d’amore tra professore e studente adatta a tutti i palati, che vi regalerà un’irresistibile dolcezza… dal retrogusto un po’ piccante! Non fatevi sfuggire questa nuova, scoppiettante uscita, disponibile ...

