Filippo Ganna si prende il mondo (di S. Gambino) (Di venerdì 25 settembre 2020) Filippo Ganna si prende il mondo Ci sono voluti 27 tentativi, da quel primo mondiale a cronometro a Catania nel 1994, in cui Andrea Chiurato ci regalò una inattesa medaglia d'argento, fino ad oggi; ora, finalmente, l'Italia può vantare un titolo mondiale contro il tempo. A conquistarlo, con una prova superlativa, è stato Filippo Ganna. Il ventiquattrenne granatiere di Verbania, 195 centimetri per 76 chili, ha demolito gli avversari sui 32 km del percorso con partenza ed arrivo all'Autodromo Dino ed Enzo Ferrari di Imola. Un circuito in leggera ascesa all'andata che, nella parte di rientro, univa alla pendenza favorevole un analogo vento, consentendo ai ciclisti di viaggiare a 60 km/h. Si definisce la cronometro la prova della verità ...

