Fiere | Evoo Trends | a Roma il calendario riparte da olio extravergine di oliva e filiera

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020), 25 set. (Labitalia) - Ilfieristico di Fieraè ripartito con l'die la sua. E' stata infatti inaugurata, la manifestazione dedicata all'oro verde simbolo del Made in Italy e al vasto mondo produttivo che lo rappresenta, primo appuntamento dopo il lungo stop forzato dovuto al Covid. Organizzata da Fierae Unaprol, in collaborazione con FondazioneSchool e Coldiretti Lazio e con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio die Unioncamere Lazio -riunisce in un simposio digitale l'interaolivicolo-olearia, con l'obiettivo di ...