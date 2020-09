Festival Nazionale dell'Economia Civile. Bracco, Fiaschi e Cristallo: «Necessaria la riforma del sistema fiscale» (Di venerdì 25 settembre 2020) (Firenze, 25 settembre 2020) - Firenze, 25 settembre 2020 - Nella prima giornata del Festival Nazionale dell'Economia Civile 2020 si è tenuto il panel dal titolo “Italia e la fiscalità sostenibile. Per non tornare alla normalità”, al quale hanno preso parte Pietro Bracco (Fiscalista e Adjunct Professor Luiss Business School), Sergio Cristallo (Direzione Centrale Coordinamento Generale dell'Agenzia delle Entrate) e Claudia Fiaschi (Portavoce del Forum del Terzo Settore). Bracco ha esposto la sua visione: «Nei vari progetti che si stanno sviluppando con il Recovery Fund, ma anche in alcuni del passato, c'è un'idea di riforma ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) (Firenze, 25 settembre 2020) - Firenze, 25 settembre 2020 - Nella prima giornata del2020 si è tenuto il panel dal titolo “Italia e la fiscalità sostenibile. Per non tornare alla normalità”, al quale hanno preso parte Pietro(Fiscalista e Adjunct Professor Luiss Business School), Sergio(Direzione Centrale Coordinamento Generale'Agenziae Entrate) e Claudia(Portavoce del Forum del Terzo Settore).ha esposto la sua visione: «Nei vari progetti che si stanno sviluppando con il Recovery Fund, ma anche in alcuni del passato, c'è un'idea di...

Quirinale : #Firenze: Il Presidente #Mattarella alla seconda edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile - elisadilupo : RT @Tg3web: A Firenze per partecipare al Festival nazionale dell’economia civile, il Capo dello Stato ha incontrato in prefettura quattro b… - brongosalvatore : RT @Quirinale: #Firenze: Il Presidente #Mattarella alla seconda edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile - Carmela_oltre : RT @Tg3web: A Firenze per partecipare al Festival nazionale dell’economia civile, il Capo dello Stato ha incontrato in prefettura quattro b… - matteo_delve83 : RT @Quirinale: #Firenze: Il Presidente #Mattarella alla seconda edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile -