Ferrari | - Omologata | la nuova one-off di Maranello

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 25 settembre 2020). Un aggettivo che aassume una connotazione estremamente particolare. Nella storia del Cavallino molte auto da corsa sono state targate e messe su strada e l'idea alla base dellaone-offè proprio questa: portare le tecnologie della pista sulle strade di tutti i giorni. Il decimo esemplare unico basato su una piattaforma a dodici cilindri sfrutta la meccanica della 812 Superfast per garantire prestazioni elevatissime, come dimostrato durante il debutto tra i cordoli del circuito di Fiorano. Cuore a dodici cilindri. "Una Ferarri come nessun'altra": la nota di presentazione dellasportiva si apre con questa frase e, viste le caratteristiche di questo modello, la Casa dinon poteva trovare parole migliori. ...