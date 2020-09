Ferrari Omologata, la decima one-off ispirata alla 812 Superfast [FOTO] (Di venerdì 25 settembre 2020) Ferrari Omologata è il nome della decima, unica vettura one-off, della storia del Cavallino Rampante. La Omologata tra ispirazione dalla già veloce e potente Ferrari 812 Superfast. Come la sorella da cui è ispirata, monta un motore V12 anteriore realizzato da Ferrari ed una livrea racing dai richiami vintage appositamente richiesta dal cliente. Ferrari Omologata, realizzazione della one-off costruita in due anni Ferrari Omologata, l’ultima nata della linea di modelli unici di Maranello – commissionata da un cliente europeo di primo piano del Cavallino Rampante – è un vibrante concentrato di tutti quei valori che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020)è il nome della, unica vettura one-off, della storia del Cavallino Rampante. Latra ispirazione dgià veloce e potente812. Come la sorella da cui è, monta un motore V12 anteriore realizzato daed una livrea racing dai richiami vintage appositamente richiesta dal cliente., realizzazione della one-off costruita in due anni, l’ultima nata della linea di modelli unici di Maranello – commissionata da un cliente europeo di primo piano del Cavallino Rampante – è un vibrante concentrato di tutti quei valori che ...

