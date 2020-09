Fedez racconta la voglia di amare senza freni nel nuovo singolo “Bella Storia” (Di venerdì 25 settembre 2020) Esce oggi, venerdì 25 settembre – in radio e in digitale – “Bella Storia”, il nuovo singolo di Fedez che segue la nuova fase musicale dell’artista, intrapresa in questo 2020. Dopo la dance anni ’90 di “Bimbi per strada (Children)”, “Bella Storia”, prodotto da d.whale, è un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio. Nel brano, Fedez racconta la voglia di buttarsi senza freni in una relazione, con l’intento di cogliere ogni attimo e vivere al massimo ogni opportunità che viene offerta. “Bella Storia” segue il successo di “Bimbi per strada”, hit estiva certificato disco di platino, che ... Leggi su domanipress (Di venerdì 25 settembre 2020) Esce oggi, venerdì 25 settembre – in radio e in digitale – “Bella Storia”, ildiche segue la nuova fase musicale dell’artista, intrapresa in questo 2020. Dopo la dance anni ’90 di “Bimbi per strada (Children)”, “Bella Storia”, prodotto da d.whale, è un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio. Nel brano,ladi buttarsiin una relazione, con l’intento di cogliere ogni attimo e vivere al massimo ogni opportunità che viene offerta. “Bella Storia” segue il successo di “Bimbi per strada”, hit estiva certificato disco di platino, che ...

