Federico Aldrovandi | ucciso da poliziotti | lui morto loro liberi

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 25 settembre 2020) La sera del 25 settembre 2005 Linoe la moglie Patrizia videro il figlio, 18enne, uscire di casa per una serata con amici. La volta successiva che la coppia vide, il giorno dopo, fu anche l’ultima: ilragazzo era ormai un corpo senza vita ricoperto di lesioni ed ecchimosi, con il sangue che usciva copioso dalla sua testa. Sono passati ormai decenni dall’omicidio di, eppure la sua storia non smette di sconvolgere.: la sera della morte(Altro, per gli amici) era uscito per raggiungere la sua comitiva al Link, noto locale di Ferrara. Lì aveva bevuto, ingerito ketamina e morfina in dosi lievi e si ...