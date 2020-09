“Fate schifo!”. Flavia Vento sbotta. E rivela il vero motivo dell’uscita dal GF Vip (Di venerdì 25 settembre 2020) Com’è noto Flavia Vento è stata una concorrente del GF Vip per circa 48 ore. La soubrette è uscita dalla Casa in tempi record: ha deciso di abbandonare il reality show di Alfonso Signorini per colpa di una nostalgia invincibile nei confronti dei suoi cani con alcuni dei quali vive in simbiosi. Ma nessun attacco di panico ha precisato in diretta da Barbara D’Urso. Subito dopo l’uscita di Flavia, tra i tanti rumor, era circolata la voce di una penale da pagare ma contrariamente a quanto avvenuto in passato con altri concorrenti, la showgirl 43enne non avrà alcuna ripercussione economica su questa decisione improvvisa. Lo ha spiegato lei stessa in una intervista rilasciata in questi giorni al settimanale Di Più Tv: il suo contratto non prevedeva alcuna sanzione in caso di abbandono ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Com’è notoè stata una concorrente del GF Vip per circa 48 ore. La soubrette è uscita dalla Casa in tempi record: ha deciso di abbandonare il reality show di Alfonso Signorini per colpa di una nostalgia invincibile nei confronti dei suoi cani con alcuni dei quali vive in simbiosi. Ma nessun attacco di panico ha precisato in diretta da Barbara D’Urso. Subito dopo l’uscita di, tra i tanti rumor, era circolata la voce di una penale da pagare ma contrariamente a quanto avvenuto in passato con altri concorrenti, la showgirl 43enne non avrà alcuna ripercussione economica su questa decisione improvvisa. Lo ha spiegato lei stessa in una intervista rilasciata in questi giorni al settimanale Di Più Tv: il suo contratto non prevedeva alcuna sanzione in caso di abbandono ...

rubio_chef : Da come si comporta il mondo pare che so’ stati i palestinesi a incularsi terra, aria, mare, campi, case, figli, ci… - milkoffy : RT @claudio_2022: Il Pd censura le statue. Monumenti coperti per non offendere l'Islam. Voi vi state dimostrando un'offesa per la storia e… - PierDavide1 : RT @claudio_2022: Il Pd censura le statue. Monumenti coperti per non offendere l'Islam. Voi vi state dimostrando un'offesa per la storia e… - GBarutta : @fattoquotidiano @marcotravaglio @IlariaProietti FATE SCHIFO come ........................ - BennyS_L : @tladyinthetower Ma guarda 'richiedere che il post desse qualche info in più' sono d'accordo anch'io perché era scr… -

Ultime Notizie dalla rete : “Fate schifo” Discorso di Renzi, Gori: «Sui nostri morti un’uscita infelice, coinvolgerli è stonato e strumentale» Corriere Bergamo - Corriere della Sera