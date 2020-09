"Facile dirlo, ma la Meloni?". La Ferrari insulta destra e Salvini, Formigli la blocca | Video (Di venerdì 25 settembre 2020) "In Italia l'uomo forte è naufragato nel mojito". Tiziana Ferrario, giornalista del Tg1, ospite di Piazzapulita scherza con Corrado Formigli, ovviamente bastonando Matteo Salvini. L'esperta di politica estera inserisce il leader della Lega ed ex vicepremier nella schiera dei "machi maschilisti pericolosi", tutti ovviamente di destra. Formigli prima se la ride, poi la corregge: "Facile dire sovranisti uguale maschilisti, ma l'unica leader donna è Giorgia Meloni...". "Penso sia un'amica delle donne - concorda la giornalista Rai -, lei è divertente perché guida un partito con uomini anche forti. In politica il maschilismo è una malattia trasversale: in questa fase il centrosinistra non brilla per apertura alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) "In Italia l'uomo forte è naufragato nel mojito". Tizianao, giornalista del Tg1, ospite di Piazzapulita scherza con Corrado, ovviamente bastonando Matteo. L'esperta di politica estera inserisce il leader della Lega ed ex vicepremier nella schiera dei "machi maschilisti pericolosi", tutti ovviamente diprima se la ride, poi la corregge: "dire sovranisti uguale maschilisti, ma l'unica leader donna è Giorgia...". "Penso sia un'amica delle donne - concorda la giornalista Rai -, lei è divertente perché guida un partito con uomini anche forti. In politica il maschilismo è una malattia trasversale: in questa fase il centrosinistra non brilla per apertura alle ...

Dedalus12470353 : @Moonlightshad1 Aprire i libri.... è facile dirlo... - RockyLibra84 : @VivyEbs Per me non è facile dirlo - Ilaria31262095 : #isolitiignoti Facile dirlo ora - vattiato : @CanettiQueen e' facile dirlo quando vinci 300 mila euro. - IvanaTanzi : RT @La7tv: #dimartedi Elsa #Fornero: 'La politica economica italiana non sapendo come attivare il lavoro, preferisce la soluzione più facil… -