F1 GP Russia Sochi 2020 | Verstappen | “Obiettivo è terzo posto in qualifica”

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 settembre 2020) “Sapevamo che questa non fosse la pista migliore per la nostra macchina ma stiamo provando vari livelli di carico aerodinamico per capire quale sia la migliore soluzione. Il mio obiettivo? Ilin qualifica, anche se sarà difficile“. Lo ha dichiarato Maxal termine delle prove libere del venerdì del Gran Premio di. “In qualifica sarà dura battere la Renault ma non si può sapere – ha aggiunto il pilota della Red Bull ai microfoni di Sky Sports Uk -. Ad ogni modo noi sembriamo essere più competitivi nella simulazione gara e di questo ne sono felice”.