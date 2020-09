F 1 | GP Russia - Libere 2 | le Mercedes davanti alla Renault

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 25 settembre 2020) Valtteri Bottas è stato il più veloce anche nella seconda sessione di provedel Gran Premio di. Il finlandese ha preceduto di due decimi il compagno di squadra Hamilton, che però non ha brillato particolarmente. Lewis lamenta poca aderenza e non è riuscito a registrare un giro pulito ma, nonostante tutto, ha piazzato la suain seconda posizione. Terzo posto per Daniel Ricciardo e la sua, a conferma del grande potenziale della R.S.20 sul circuito di Sochi.Lavola in ogni condizione. La chiave di lettura fondamentale delle provedi oggi è che la pista è ancora green, come si dice in gergo, ossia sporca, poco gommata e quindi con scarsa aderenza. A questo si è aggiunto un fastidiosissimo vento a ...