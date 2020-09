Europa League – Mourinho fa cambiare i pali | troppo bassi

AntoVitiello : Anche in totale emergenza, fuori dai convocati Lucas #Paquetà per la gara di stasera di Europa League #Milan - SkySport : 3º TURNO PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE ? ?? MILAN – BODO GLIMT 3-2 Risultato finale ? ? #Junker (15’) ? #Calhanoglu… - abdo_massa : RT @marifcinter: #Conte: 'Anche la fortuna conta. Penso in finale di Europa League, penso all'occasione di Lukaku e poi all'autogol. A volt… - RickyGioia : @Axel38 @walteriaca Suma e un poveraccio schiuma rabbia e dice cose senza senso perché sa che dovrà ancora vederci… - pedro__so : @munjzp quarta europa league -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

E’ tempo di ripresa per l’Inter di Antonio Conte che non ha ancora giocato in Serie A per aver prolungato le ferie, vista la finale di Europa League giocata ad agosto. La prima giornata dei nerazzurri ...Il lusitano lascerà sicuramente i nerazzurri, mentre sul ghanese ancora dubbi: in ogni caso non è stato inserito nel listone dei 25 per il campionato. Dopo il rinvio della gara contro il Benevento, a ...