Europa League Milan-Bodoe 3-2, rossoneri ai playoff per i gironi (Di venerdì 25 settembre 2020) Gol e spettacolo tra Milan e Bodoe nel terzo turno preliminare di Europa League. Alla fine la spuntano i rossoneri che battono 3-2 la formazione di Glimt. Ospiti in vantaggio al 15' con Junker. Dopo un minuto arriva il pareggio di Calhanoglu. Il 2-1 Milan è targato Colombo al 32'. Il 3-1 è firmato al 50' ancora da Calahnoglu autore di una doppietta. Ma al 52' una fucilata di Hauge riapre il match sul 3-2. E così il Milan passa il terzo turno preliminare nonostante più di qualche apprensione. Il Bodo/Glimt a San Siro cede 3-2 ma 'regala' brividi inattesi nel finale ai padroni di casa. Al playoff per accedere alla fase a gironi i rossoneri affronteranno in Portogallo il Rio Ave, che ha superato ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 25 settembre 2020) Gol e spettacolo tranel terzo turno preliminare di. Alla fine la spuntano iche battono 3-2 la formazione di Glimt. Ospiti in vantaggio al 15' con Junker. Dopo un minuto arriva il pareggio di Calhanoglu. Il 2-1è targato Colombo al 32'. Il 3-1 è firmato al 50' ancora da Calahnoglu autore di una doppietta. Ma al 52' una fucilata di Hauge riapre il match sul 3-2. E così ilpassa il terzo turno preliminare nonostante più di qualche apprensione. Il Bodo/Glimt a San Siro cede 3-2 ma 'regala' brividi inattesi nel finale ai padroni di casa. Alper accedere alla fase aaffronteranno in Portogallo il Rio Ave, che ha superato ...

