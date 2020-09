Eugenie di York è incinta | in arrivo un nuovo royal baby

(Di venerdì 25 settembre 2020) Eugenie di York è incinta! Finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale: la principessa, figlia del principe Andrea e di Fergie, e il marito Jack Brooksbank sono in attesa del primo figlio. Lo scrive in una nota ufficiale Buckingham Palace, utilizzando la formula standard: i genitori, la regina e il duca di Edimburgo sono «deliziati» dalla notizia.

