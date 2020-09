Eugenia di York annuncia la gravidanza, la principessa è incinta e posta la foto più dolce (Di venerdì 25 settembre 2020) Una gravidanza attesissima quella di Eugenia di York che dopo i rumors ha confermato che è incinta postando le foto più belle. Uno scatto con suo marito Jack Brooksbank e la gioia sui loro volti è evidente, poi le deliziose scarpette da neonato a forma di orsetto. Niente poteva rendere la coppia più felice, non erano solo gli inglesi a desiderare di vedere Eugenie di York col pancione ma la stessa principessa non vedeva l’ora di diventare mamma. La principessa Eugenia è la secondogenita di Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson, Beatrice invece si è sposata da poco, per lei i bookmakers attendono ancora un po’ ma intanto iniziano a scommettere se ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 settembre 2020) Unaattesissima quella didiche dopo i rumors ha confermato che èndo lepiù belle. Uno scatto con suo marito Jack Brooksbank e la gioia sui loro volti è evidente, poi le deliziose scarpette da neonato a forma di orsetto. Niente poteva rendere la coppia più felice, non erano solo gli inglesi a desiderare di vedere Eugenie dicol pancione ma la stessanon vedeva l’ora di diventare mamma. Laè la secondogenita di Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson, Beatrice invece si è sposata da poco, per lei i bookmakers attendono ancora un po’ ma intanto iniziano a scommettere se ...

