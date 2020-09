Esclusivo – Ecco il fermo dell’uomo ritenuto l’autore degli accoltellamenti di Parigi vicino all’ex sede di Charlie Hebdo – Le immagini (Di venerdì 25 settembre 2020) Sono in stato di fermo i due presunti responsabili dell’accoltellamento di quattro persone vicino alla vecchia sede del settimanale satirico Charlie Hebdo a Parigi, nel quartiere della Bastiglia. Nell’attacco sono rimaste ferite quattro persone, due delle quali in modo grave. Esattamente 5 anni fa l’attentato alla redazione di Charlie Hebdo, poi rivendicato da al Qaeda, nel quale si contarono 18 vittime. Stando a quanto riferito da fonti della polizia, uno dei due fermati è un indo-pakistano. L’arma con la quale è stata portata a termine l’azione è una mannaia ed è stato ritrovata nei pressi della fermata della metropolitana insanguinata. La procura nazionale antiterrorismo ha aperto ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 settembre 2020) Sono in stato dii due presunti responsabili dell’accoltellamento di quattro personealla vecchiadel settimanale satirico, nel quartiere della Bastiglia. Nell’attacco sono rimaste ferite quattro persone, due delle quali in modo grave. Esattamente 5 anni fa l’attentato alla redazione di, poi rivendicato da al Qaeda, nel quale si contarono 18 vittime. Stando a quanto riferito da fonti della polizia, uno dei due fermati è un indo-pakistano. L’arma con la quale è stata portata a termine l’azione è una mannaia ed è stato ritrovata nei pressi della fermata della metropolitana insanguinata. La procura nazionale antiterrorismo ha aperto ...

NicolaPorro : ?? L'inchiesta che ha portato all'arresto di tre commercialisti vicini alla #Lega può essere messa in discussione da… - Micheal89549039 : - ClaudioLardo : @rtl1025 +++ ESCLUSIVO!! +++ Ecco gli appunti di #Mattarella per il suo discorso. - ClaudioLardo : @LauraValenza1 +++ ESCLUSIVO!! +++ Ecco gli appunti di #Mattarella per il suo discorso. - ClaudioLardo : @sabripillot @Quirinale +++ ESCLUSIVO!! +++ Ecco gli appunti di #Mattarella per il suo discorso. -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusivo Ecco Esclusivo – Ecco il fermo dell’uomo ritenuto l’autore degli accoltellamenti di Parigi vicino all’ex sede di Charlie Hebdo – Le immagini Open Il trono di spade: In arrivo il cofanetto Deluxe Steelbook Limited Edition

Il trono di spade è stato un fenomeno mondiale negli ultimi anni (scopri alcuni record qui). L’ultima stagione ha fatto un poì’ discutere e non tutti hanno apprezzato il finale. In ogni caso è una di ...

Henry Cavill intervistato sul ritorno di Superman al cinema: ecco la criptica risposta

Dopo le recenti indiscrezioni sui reshoot di Justice League, l'attore Henry Cavill parlando con il magazine GQ per la promozione del suo nuovo film Enola Holmes è stato interpellato anche a proposito ...

Il trono di spade è stato un fenomeno mondiale negli ultimi anni (scopri alcuni record qui). L’ultima stagione ha fatto un poì’ discutere e non tutti hanno apprezzato il finale. In ogni caso è una di ...Dopo le recenti indiscrezioni sui reshoot di Justice League, l'attore Henry Cavill parlando con il magazine GQ per la promozione del suo nuovo film Enola Holmes è stato interpellato anche a proposito ...