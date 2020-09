Energia elettrica, da un brevetto Enea nuovo impianto per purificare il biogas (Di venerdì 25 settembre 2020) Sono iniziati i lavori per mettere a punto un nuovo tipo di impianto per purificare il biogas da utilizzare nella produzione di Energia elettrica. Basato su un brevetto Enea, questo prototipo verrà realizzato nell’ambito del progetto Biofids. Il metodo di purificazione del biogas brevettato da Enea è basato su un processo di trasformazione in zolfo dell’idrogeno solforato (H2S), grazie a particolari batteri resi piu’ efficienti dalle lunghezze d’onda di un’illuminazione a Led. “Uno dei maggiori ostacoli nello sfruttamento del biogas e’ proprio la presenza dell’idrogeno solforato che, oltre ad essere un inquinante con effetti tossici ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 settembre 2020) Sono iniziati i lavori per mettere a punto untipo diperilda utilizzare nella produzione di. Basato su un, questo prototipo verrà realizzato nell’ambito del progetto Biofids. Il metodo di purificazione delbrevettato daè basato su un processo di trasformazione in zolfo dell’idrogeno solforato (H2S), grazie a particolari batteri resi piu’ efficienti dalle lunghezze d’onda di un’illuminazione a Led. “Uno dei maggiori ostacoli nello sfruttamento dele’ proprio la presenza dell’idrogeno solforato che, oltre ad essere un inquinante con effetti tossici ...

E_Futura : In #diretta interviene Giuseppe Gola, @AceaGruppo: la transizione energetica ci vede tutti coinvolti, ciascuno per… - f8GATTOv2 : @MarcoPonti10 Secondo lei questo principio 'dell'inquinamento per abbattere inquinamento' può valere anche per gli… - ferpress : #Renfe: nel 2019 trasportati 17 mln di tonnellate di merci. Il 76,1% del #traffico effettuato con #energia elettric… - 24Edilizia : Consip, aggiudicata la gara per la fornitura dell'energia elettrica alle Pa per 2 miliardi - angelofallico : RT @ERGnow: Bettonte: La prima cosa che ci ha confermato il Covid è stata la professionalità e il senso di responsabilità delle nostre per… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia elettrica Furto di energia elettrica: la polizia municipale indaga la titolare di un mini market in via Belli TorinOggi.it Dalla Puglia il primo impianto BTS Biogas alimentato con sansa di olive

L’unicità dell’impianto, già operativo da un anno, sta nell’essere uno dei primi in Europa alimentato al 100% con la sansa di oliva e quindi nella capacità di gestire il processo di fermentazione dell ...

Renault Clio E-Tech Hybrid: l’ibrido da F1 alla portata di tutti

Renault ha svelato la versione ibrida della Clio di quinta generazione: chiamata E-Tech Hybrid, può contare sulla tecnologia di rigenerazione dell'energia sviluppata direttamente in Formula 1 La Clio ...

L’unicità dell’impianto, già operativo da un anno, sta nell’essere uno dei primi in Europa alimentato al 100% con la sansa di oliva e quindi nella capacità di gestire il processo di fermentazione dell ...Renault ha svelato la versione ibrida della Clio di quinta generazione: chiamata E-Tech Hybrid, può contare sulla tecnologia di rigenerazione dell'energia sviluppata direttamente in Formula 1 La Clio ...