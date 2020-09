En passant | senza volerlo | la Gazzetta ricorda che Cantone tifa Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 25 settembre 2020) Spesso, nel linguaggio corrente, si utilizza in senso spregiativo la locuzione “paese sudamericano”. Chissà perché, basterebbe dire Italia. Soprattutto Italia quando si tocca la Juventus. Si avverte con nettezza quanto sia mellifluo il sistema mediatico. E non solo. Oggi Raffaeleè procuratore capo a Perugia, la sua Procura sta indagando sull’esame farsa del calciatore Suarez (promesso alla Juventus) per ottenere la cittadinanza. Per fortuna, in questi giorni la cronista del Corriere della sera Fiorenza Sarzanini – juventina – ci ha raccontato quel che è accaduto. Perché il giornalismo – è bene chiarirlo – non può avere limiti quando si tratta di divulgare notizie. Altri non lo hanno fatto. I poveri lettori di Repubblica, ad esempio, hanno letto le briciole. E che ...