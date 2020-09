Emozioni e lacrime al Grande Fratello. La lettera di Garbriel Garko tocca tutti. Le sue parole sono forti! VIDEO (Di venerdì 25 settembre 2020) L’entrata di Gabriel Garko era stata preannunciata nel pomeriggio. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello l’attore aveva scritto su Instagram: “sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire… sono sicuro che molta gente giudicherà… sono sicuro che tante persone non capiranno…. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura… Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità…” Quello che aveva preannunciato è accaduto, Gabriel dentro la casa, davanti ad Adua ha letto una lettera con Grande emozione, ha trattenuto a fatica le lacrime. Adua Del Vesco, vero nome Rosalinda Cannavò, ... Leggi su virali.video (Di venerdì 25 settembre 2020) L’entrata di Gabrielera stata preannunciata nel pomeriggio. Prima di entrare nella casa dell’attore aveva scritto su Instagram: “sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire…sicuro che molta gente giudicherà…sicuro che tante persone non capiranno…. Esicuro che per me sarà dura, molto dura… Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità…” Quello che aveva preannunciato è accaduto, Gabriel dentro la casa, davanti ad Adua ha letto unaconemozione, ha trattenuto a fatica le. Adua Del Vesco, vero nome Rosalinda Cannavò, ...

laviziatinadit1 : Gabriel ed Adua mi stanno letteralmente sciogliendo il cuore. Sono in lacrime. Vi amo. Solo emozioni questo gf. #GFVIP - MCoerenza : Si ma io non sto capendo. Tante lacrime ed emozioni.. FORSE TROPPE #GFVIP - saldepascale : @GrandeFratello Le emozioni e le lacrime di Gabriel Garko sono come il fuoco ed io miele: se sono sinceri hanno il… - LoveOneD2307 : RT @harrybrnews: grazie per aver parlato con noi @95LUVKE , hai lasciato la squadra in lacrime parlando di quanto sia meraviglioso Harry. M… - itsaboutlou : RT @GretaSmara: 4 anni fa iniziava uno dei viaggi più belli di sempre assieme alla famiglia Pearson Un percorso fatto di emozioni lacrime,… -