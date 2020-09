Emergenza Covid, OMS elogia l’Italia per efficacia contrasto virus (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Mentre l’Emergenza coronavirus entra nella sua fase più critica in Europa, con una crescita esponenziale dei contagi in Gran Bretagna e Francia ed una crescita continua in Spagna, l’OMS riconosce al Governo Conte di aver efficacemente contrastato il diffondersi dei contagi, che a marzo erano fra i più alti nel Continente. “L’Organizzazione mondiale della Sanità rende omaggio all’Italia”, si legge in un retweet del Premier Giuseppe Conte, relativo ad un video dell’Organizzazione che racconta la storia dell’esperienza italiana. “L’Italia è stato il primo Paese occidentale a essere stato pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Mentre l’coronaentra nella sua fase più critica in Europa, con una crescita esponenziale dei contagi in Gran Bretagna e Francia ed una crescita continua in Spagna, l’OMS riconosce al Governo Conte di aver efficacemente contrastato il diffondersi dei contagi, che a marzo erano fra i più alti nel Continente. “L’Organizzazione mondiale della Sanità rende omaggio all’Italia”, si legge in un retweet del Premier Giuseppe Conte, relativo ad un video dell’Organizzazione che racconta la storia dell’esperienza italiana. “L’Italia è stato il primo Paese occidentale a essere stato pesantemente colpito dal-19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria ...

