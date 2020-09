Emergenza Covid-19, preoccupa Bisceglie, il primo cittadino “i positivi sono tanti, troppi”, si valutano misure più restrittive (Di venerdì 25 settembre 2020) Troppi i casi a Bisceglie, a renderlo noto il primo cittadino della città, Angelantonio Angarano. Le persone positive sono 27, quattro sono ricoverate in ospedale e sono 91 le persone in isolamento domiciliare. Il Sindaco, subito dopo aver illustrato la situazione molto preoccupante chiarisce che “Bisogna assolutamente recuperare il senso di responsabilità e di sacrificio collettivo”. Angelantonio Angarano inoltre annuncia che: “I controlli aumenteranno e si stanno valutando misure più restrittive ma solo il cambio di abitudini ci consentirà di vincere questa sfida. Ricordo a tutti che il distanziamento e le mascherine sono misure necessarie. Ieri, ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 25 settembre 2020) Troppi i casi a, a renderlo noto ildella città, Angelantonio Angarano. Le persone positive27, quattroricoverate in ospedale e91 le persone in isolamento domiciliare. Il Sindaco, subito dopo aver illustrato la situazione moltonte chiarisce che “Bisogna assolutamente recuperare il senso di responsabilità e di sacrificio collettivo”. Angelantonio Angarano inoltre annuncia che: “I controlli aumenteranno e si stanno valutandopiùma solo il cambio di abitudini ci consentirà di vincere questa sfida. Ricordo a tutti che il distanziamento e le mascherinenecessarie. Ieri, ...

