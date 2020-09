Emergenza Covid-19, a Foggia da oggi mascherine obbligatorie anche all’aperto e chiusura la domenica dei centri commerciali (Di venerdì 25 settembre 2020) Si restringono le misure antiCovid a Foggia a renderlo noto è stato il primo cittadino della città, Franco Landella. Da oggi le mascherine saranno obbligatorie anche all’aperto. Sono esclusi da questa restringente misura i bambini al di sotto di sei anni e le persone che presentano forma certificata di incompatibilità con le mascherine. La misura dell’obbligatorietà di indossare le mascherine anche all’aperto non è l’unica. Il primo cittadino ha anche disposto la chiusura domenicale di due grossi centri commerciali in città, Mongolfiera e ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 25 settembre 2020) Si restringono le misure antia renderlo noto è stato il primo cittadino della città, Franco Landella. Dalesarannoall’aperto. Sono esclusi da questa restringente misura i bambini al di sotto di sei anni e le persone che presentano forma certificata di incompatibilità con le. La misura dell’tà di indossare leall’aperto non è l’unica. Il primo cittadino hadisposto lale di due grossiin città, Mongolfiera e ...

