Elisabetta Gregoraci | “Schumacher non parla | comunica con gli occhi”

Nel corso del Grande Fratello Vip, l'ex compagna di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, ha parlato delle condizioni di Michael Schumacher, lei che per via della relazione con l'imprenditore che in passato ha diretto la Renault conosce alcuni retroscena sul pilota tedesco che si trova da anni in riabilitazione dopo un grave incidente sugli sci: "Non parla, comunica con gli occhi. Solo tre persone possono andare a trovarlo e io so chi sono. Si sono trasferiti in Spagna e la moglie ha fatto un ospedale in casa. Non riesce a parlare".

