Elezioni Usa 2020, Trump e Bannon minacciano la guerra civile in caso di sconfitta (Di venerdì 25 settembre 2020) Usa 2020, Trump e Bannon minacciano la guerra civile in caso di sconfitta alle Elezioni Trump e Bannon minacciano la guerra civile in caso di sconfitta alle Elezioni Usa, che si terranno a novembre 2020. Il presidente e il suo ex consigliere, infatti, hanno entrambi evocato scenari “apocalittici” qualora il tycoon non dovesse essere riconfermato alla guida della Casa Bianca. Alla domanda di un giornalista su come si sarebbe comportato in caso di vittoria di Biden, infatti, Trump ha di recente risposto: “Abolite le schede per ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) UsalaindiallelaindialleUsa, che si terranno a novembre. Il presidente e il suo ex consigliere, infatti, hanno entrambi evocato scenari “apocalittici” qualora il tycoon non dovesse essere riconfermato alla guida della Casa Bianca. Alla domanda di un giornalista su come si sarebbe comportato indi vittoria di Biden, infatti,ha di recente risposto: “Abolite le schede per ...

