Elezioni Usa 2020 a rischio violenza | l’America è lacerata e ferita

di Roberto Iannuzzi* Le presidenziali Usa sfoceranno nella violenza e in una possibile delegittimazione del futuro vincitore? Un simile interrogativo, solo pochi anni fa abbastanza irrealistico, appare oggi giustificato. Le previsioni dei principali centri di ricerca americani non sono incoraggianti. La crisi in cui si dibatte l'America ha radici profonde, che risalgono agli anni della reaganomics e poi della deregulation operata da Bill Clinton. Il terribile tracollo finanziario del 2008 rappresentò il punto di svolta, al termine di otto anni di presidenza di George Bush figlio, caratterizzati da due guerre fallimentari in Afghanistan e Iraq costate migliaia di miliardi di dollari. Il successore Barack Obama avrebbe dovuto ricostruire un paese economicamente in macerie, e rifondare la politica estera americana. Ma fallì, operando cambiamenti ...

