Ecco perché il cardinale Giovanni Angelo Becciu si è dimesso (Di venerdì 25 settembre 2020) Sono bastate le parole di uno scarno comunicato, diffuso poco prima delle 20:00 dalla Sala Stampa della Santa Sede, a provocare un terremoto mediatico che da Oltretevere si è diffuso velocemente a livello mondiale. Al termine di una movimentata udienza, come si apprende da fonti interne, Papa Francesco ha infatti «accettato la rinuncia dalla carica di prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al cardinalato, presentata da Sua Eminenza il cardinale Giovanni Angelo Becciu». Tramonta così uno degli astri della Curia romana, che, alla fine del pontificato di Benedetto XVI, è stato, nelle vesti di sostituto, una delle tre B al comando della macchina statale vaticana insieme con gli allora segretario di Stato, cardinale Tarcisio Bertone, e ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 25 settembre 2020) Sono bastate le parole di uno scarno comunicato, diffuso poco prima delle 20:00 dalla Sala Stampa della Santa Sede, a provocare un terremoto mediatico che da Oltretevere si è diffuso velocemente a livello mondiale. Al termine di una movimentata udienza, come si apprende da fonti interne, Papa Francesco ha infatti «accettato la rinuncia dalla carica di prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al cardinalato, presentata da Sua Eminenza il». Tramonta così uno degli astri della Curia romana, che, alla fine del pontificato di Benedetto XVI, è stato, nelle vesti di sostituto, una delle tre B al comando della macchina statale vaticana insieme con gli allora segretario di Stato,Tarcisio Bertone, e ...

espressonline : ?? INCHIESTA ESCLUSIVA - Ecco perché il cardinale #Becciu si è dimesso. Soldi dei poveri al fratello e offshore: le… - espressonline : Ecco perché si è dimesso il cardinale #Becciu Becciu. L'inchiesta esclusiva su L'Espresso in edicola da domenica e… - FratellidItalia : ?? Ecco perché #FratellidItalia cresce - alfanosici : RT @CatiaMamone: Secondo credenza popolare, qui al Sud non lavoriamo, se lo facciamo è lavoro nero. Ecco perché il fruttivendolo regala il… - chiaraadt : @andreamamp Ecco perché non mi rispondi -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Covid, ecco perché l’Italia ha un rischio basso e quale strategia adottare per contenere i contagi Il Sole 24 ORE