È scontro tra Governo e Malagò | Spadafora attacca | “Le richieste del Coni esulano dalla legge”

ROMA – "Molte delle richieste formulate esulano dai criteri e dai principi direttivi contenuti nella legge 86/2019 che, nell'esercizio della potestà delegata dal Parlamento, il Governo è tenuto rigorosamente a rispettare". Lo scrive il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, nella lettera indirizzata al presidente del Coni, Giovanni Malagò, replicando al documento approvato mercoledì scorso dal Consiglio nazionale del Comitato Olimpico Nazionale, che conteneva critiche alla legge Delega di riforma dello sport e diverse richieste. Nella lettera, in cui prende "atto che (il documento, ndr) è stato approvato con l'astensione di cinque rappresentanti degli Enti di promozione sportiva e di due presidenti federali (Barelli della Federnuoto e Binaghi della Federtennis, ndr)", Spadafora aggiunge: "Sorprende che, fronte di una bozza composta da 226 articoli, il documento approvato" dal Consiglio del Coni "non esponga il pur minimo elemento di condivisione. Eppure, sia il Coni che le Federazioni e gli Enti di promozione sportiva hanno partecipato ai lavori e molte delle richieste avanzate sono state accolte".

