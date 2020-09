E’ ancora allerta meteo arancione in Campania nelle seguenti zone: la proroga fino a domenica (Di venerdì 25 settembre 2020) Campania. E’ ancora allerta meteo in tutta la regione. La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato la vigente allerta meteo fino alle 6 di domenica mattina sull’intero territorio regionale. fino alle 6 di domani, sabato 26 settembre, il livello di criticità idrogeologica dovuto all’intensità dei temporali è di colore arancione (ad eccezione per la … L'articolo E’ ancora allerta meteo arancione in Campania nelle seguenti zone: la proroga fino a ... Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 25 settembre 2020). E’in tutta la regione. La Protezione civile della Regionehato la vigentealle 6 dimattina sull’intero territorio regionale.alle 6 di domani, sabato 26 settembre, il livello di criticità idrogeologica dovuto all’intensità dei temporali è di colore(ad eccezione per la … L'articolo E’in: laa ...

