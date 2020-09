Dopo l’attacco di Renato Zero, J-ax difende Achille Lauro (Di venerdì 25 settembre 2020) Uno scontro a tre Il celebre cantautore Renato Zero ha fatto dei commenti poco piacevoli nei confronti di Achille Lauro. Il rapper J-ax prende le parti della nuova star. Leggi anche Renato Zero: “Achille Lauro? Riesce ad affermarsi con poca spesa” View this post on Instagram È l’ora del Tè speciale con la mia amica. Maleducata. Il video. Fuori ora A post shared by Achille Lauro® (@Achilleidol) on Sep 22, 2020 at 5:11am PDT Renato Zero il 30 settembre festeggia il suo compleanno con l’uscita di un nuovo disco dal titolo “Zerosettanta – Volume ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Uno scontro a tre Il celebre cantautoreha fatto dei commenti poco piacevoli nei confronti di. Il rapper J-ax prende le parti della nuova star. Leggi anche: “? Riesce ad affermarsi con poca spesa” View this post on Instagram È l’ora del Tè speciale con la mia amica. Maleducata. Il video. Fuori ora A post shared by® (@idol) on Sep 22, 2020 at 5:11am PDTil 30 settembre festeggia il suo compleanno con l’uscita di un nuovo disco dal titolo “settanta – Volume ...

