Dopo 23 giorni, Silvio Berlusconi è ancora positivo al Covid (Di venerdì 25 settembre 2020) Ventitré giorni Dopo il primo tampone positivo. Undici giorni Dopo le dimissioni dall’Ospedale San Raffaele, con tanto di conferenza stampa all’aperto. A pochi giorni dal suo 84esimo compleanno (il prossimo 29 settembre) Silvio Berlusconi ancora positivo ai test sul Coronavirus. La convalescenza per il leader di Forza Italia (come lo è e lo è stata per molte altre persone) è ancora lunga e, con altissima probabilità, non potrà festeggiare martedì prossimo insieme agli altri, dovendo rimanere ancora in isolamento all’interno di Villa San Martino, ad Arcore. LEGGI ANCHE > Dichiararsi ‘clinicamente ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 settembre 2020) Ventitréil primo tampone. Undicile dimissioni dall’Ospedale San Raffaele, con tanto di conferenza stampa all’aperto. A pochidal suo 84esimo compleanno (il prossimo 29 settembre)ai test sul Coronavirus. La convalescenza per il leader di Forza Italia (come lo è e lo è stata per molte altre persone) èlunga e, con altissima probabilità, non potrà festeggiare martedì prossimo insieme agli altri, dovendo rimanerein isolamento all’interno di Villa San Martino, ad Arcore. LEGGI ANCHE > Dichiararsi ‘clinicamente ...

