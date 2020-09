Donne, sul post anti-violenza la Regione Emilia-Romagna sgrida tutti: “Non lasceremo correre” (Di venerdì 25 settembre 2020) FERRARA – Quel post è “inaccettabile”, la card se “decontestualizzata risulta essere oggettivamente offensiva per le donne”, e c’è stato un “uso improprio anche del logo della Regione“. Tanto che “verificheremo le responsabilità di quanto accaduto”. L’assessore regionale alle Pari opportunità dell’Emilia-Romagna, Barbara Lori, ne ha per tutti nel commentare quanto accaduto col post pubblicato sulla pagina Instagram del Comune di Ferrara. Un post che recava una card (che ha in calce anche il logo della Regione) che per condannare la violenza sulle donne partiva da una frase molto provocatoria (“Se sei ubriaca, sei in parte responsabile dello stupro. L’assunzione di alcol e droghe ti rende in parte responsabile dello stupro che hai subito. Lo pensa il 15% degli italiani”). L’intento, però, non è stato compreso, il Comune ha cancellato il post e poi ne ha pubblicato un altro con scuse e spiegazioni, Legacoop estense ha fatto altrettanto, precisando che sul web sono circolate immagini che mancavano di una parte del testo. Leggi su dire (Di venerdì 25 settembre 2020) FERRARA – Quel post è “inaccettabile”, la card se “decontestualizzata risulta essere oggettivamente offensiva per le donne”, e c’è stato un “uso improprio anche del logo della Regione“. Tanto che “verificheremo le responsabilità di quanto accaduto”. L’assessore regionale alle Pari opportunità dell’Emilia-Romagna, Barbara Lori, ne ha per tutti nel commentare quanto accaduto col post pubblicato sulla pagina Instagram del Comune di Ferrara. Un post che recava una card (che ha in calce anche il logo della Regione) che per condannare la violenza sulle donne partiva da una frase molto provocatoria (“Se sei ubriaca, sei in parte responsabile dello stupro. L’assunzione di alcol e droghe ti rende in parte responsabile dello stupro che hai subito. Lo pensa il 15% degli italiani”). L’intento, però, non è stato compreso, il Comune ha cancellato il post e poi ne ha pubblicato un altro con scuse e spiegazioni, Legacoop estense ha fatto altrettanto, precisando che sul web sono circolate immagini che mancavano di una parte del testo.

lauraboldrini : In Italia una donna su due subisce #molestie sul lavoro. L’81%, per paura, tace. Ieri la Camera ha approvato mia p… - MonicaCirinna : Ottima notizia ok all’unanimità, alla Camera, della Convenzione OIL contro molestie e violenze sul luogo di lavoro.… - mariaederaM5S : Orgogliosa di comunicarvi che è stata approvata la ratifica dell’OIL sulle molestie sul lavoro, all’interno della q… - frvknyvrio : RT @floweeps: ridicoli gli uomini che dicono che è impossibile, pure con i dati alla mano, che ci siano numeri così alti di donne molestate… - AlessiaCara_ : RT @floweeps: ridicoli gli uomini che dicono che è impossibile, pure con i dati alla mano, che ci siano numeri così alti di donne molestate… -

