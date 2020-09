Donna di 42 anni ha forte prurito al naso: trovano un animale viscido nel… (Di venerdì 25 settembre 2020) Una Donna di 42 anni, si accorge di avere “qualcosa” in movimento all’interno del naso. Si trattava di uno scarafaggio che dopo qualche ora è riuscito ad arrivare al cranio. I medici hanno avuto difficoltà nell’estrarlo ma alla fine ci sono riusciti. L’animale era ancora vivo. Il Times of India ha raccontato la storia di una collaboratrice domestica indiana di nome Selvi, che durante la notte ha accusato un fastidio nella narice destra. Si è svegliata a causa proprio del formicolio ma pensando si trattasse di un raffreddore in arrivo lasciò perdere la sensazione. Arrivata l’alba però, la Donna decise di recarsi in una clinica. Ha dichiarato al New Indian Express: “Non riuscivo a spiegare la mia sensazione, ma ero sicura che ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 25 settembre 2020) Unadi 42, si accorge di avere “qualcosa” in movimento all’interno del. Si trattava di uno scarafaggio che dopo qualche ora è riuscito ad arrivare al cranio. I medici hanno avuto difficoltà nell’estrarlo ma alla fine ci sono riusciti. L’era ancora vivo. Il Times of India ha raccontato la storia di una collaboratrice domestica indiana di nome Selvi, che durante la notte ha accusato un fastidio nella narice destra. Si è svegliata a causa proprio del formicolio ma pensando si trattasse di un raffreddore in arrivo lasciò perdere la sensazione. Arrivata l’alba però, ladecise di recarsi in una clinica. Ha dichiarato al New Indian Express: “Non riuscivo a spiegare la mia sensazione, ma ero sicura che ...

Ultime Notizie dalla rete : Donna anni Donna uccide un bimbo perché è "Hitler reincarnato": condannata a 30 anni L'Unione Sarda.it Pensioni, spesa record nel 2020: è pari al 17% del Pil. Che impatto avrà sulla revisione di quota 100

non solo di “Quota 100” ma anche del congelamento a 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne) del requisito di pensionamento con la sola anzianità contributiva. Ebbene nel caso i ...

Firenze, consegnata a Mattarella la Carta per l'Economia civile

"Noi cittadini, donne e uomini, liberi di spirito, impegnati nei campi più diversi del lavoro, della ricerca e dell'insegnamento, delle arti, dei mestieri e della creatività, della cooperazione - che ...

non solo di "Quota 100" ma anche del congelamento a 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne) del requisito di pensionamento con la sola anzianità contributiva. Ebbene nel caso i ...