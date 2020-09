Donald Trump: “l’FBI ha tentato un colpo di stato” (Di venerdì 25 settembre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere stato preso di mira dall’FBI per un vero e proprio “colpo di stato” dopo che, documenti appena rilasciati, hanno mostrato che agenti federali coinvolti nell’indagine Trump-Russia avevano addirittura stipulato un’assicurazione di responsabilità civile per timore che la loro gestione potesse portare a problemi legali. I nuovi documenti sono stati divulgati giovedì in un tribunale federale da Sidney Powell, avvocato difensore dell’ex consigliere di Trump Michael Flynn. Durante una manifestazione elettorale in Florida, Trump ha dichiarato alla folla che l’FBI è stata “sorpresa” a tentare ... Leggi su databaseitalia (Di venerdì 25 settembre 2020) Il presidente degli Stati Unitiha dichiarato di essere stato preso di mira dall’FBI per un vero e proprio “di stato” dopo che, documenti appena rilasciati, hanno mostrato che agenti federali coinvolti nell’indagine-Russia avevano addirittura stipulato un’assicurazione di responsabilità civile per timore che la loro gestione potesse portare a problemi legali. I nuovi documenti sono stati divulgati giovedì in un tribunale federale da Sidney Powell, avvocato difensore dell’ex consigliere diMichael Flynn. Durante una manifestazione elettorale in Florida,ha dichiarato alla folla che l’FBI è stata “sorpresa” a tentare ...

Per quanto riguarda TikTok, secondo la società di analisi, sul giudizio ha pesato molto anche lo scontro che è in corso con il governo americano e la politica intransigente di Donald Trump nei ...

Mary Trump, la nipote di Donald Trump e dei suoi fratelli, ha avviato un’azione legale contro il presidente degli Stati Uniti e i fratelli sostenendo di essere stata defraudata dalla ...

Mary Trump, la nipote di Donald Trump e dei suoi fratelli, ha avviato un'azione legale contro il presidente degli Stati Uniti e i fratelli sostenendo di essere stata defraudata dalla ...