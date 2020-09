Donald Trump al principe Harry: “Gli auguro molta fortuna perché ne avrà bisogno. Non sono un fan di Meghan” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Non sono un fan di Meghan”. Donald Trump, in modalità teenager, rintuzza fiero l’attacco dei duchi (ex?) del Sussex. E rincara la dose come fosse con gli amici al bar a parlar di donne: “auguro molta fortuna ad Harry perché ne avrà bisogno”. Del resto Meghan e Harry l’avevano toccata pianissimo con il loro messaggio “dalla panchina” di pochi giorni fa, da dove, implicitamente, avevano criticato il presidente degli Stati Uniti a poche settimane della presidenziali e avevano lanciato la volata al candidato democratico, Joe Biden. Durante il video Meghan aveva parlato delle “elezioni più importanti della loro vita”, mentre Harry si era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) “Nonun fan di Meghan”., in modalità teenager, rintuzza fiero l’attacco dei duchi (ex?) del Sussex. E rincara la dose come fosse con gli amici al bar a parlar di donne: “adperché ne avrà”. Del resto Meghan el’avevano toccata pianissimo con il loro messaggio “dalla panchina” di pochi giorni fa, da dove, implicitamente, avevano criticato il presidente degli Stati Uniti a poche settimane della presidenziali e avevano lanciato la volata al candidato democratico, Joe Biden. Durante il video Meghan aveva parlato delle “elezioni più importanti della loro vita”, mentresi era ...

Fontana3Lorenzo : Numeri di un genocidio, quelli provenienti dalla Nigeria: 100.000 Cristiani, uccisi dalle milizie islamiche negli u… - Agenzia_Ansa : Donald Trump ha affermato che il coronavirus non è una minaccia per i giovani e che 'non colpisce virtualmente ness… - HuffPostItalia : Donald Trump all'Onu attacca la Cina: 'Ha voluto infettare il mondo' - Noovyis : (Donald Trump al principe Harry: “Gli auguro molta fortuna perché ne avrà bisogno. Non sono un fan di Meghan”) Pla… - SoniaLaVera : RT @Danilo_Sant65: 'Donald J. Trump rilancia #AMERICAFIRST e poi aggiunge che i #Patrioti in ogni nazione dovrebbero avere cura della propr… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Elon Musk denuncia Donald Trump: ecco il motivo della clamorosa iniziativa Tiscali.it TikTok: un giudice blocca il ban di Donald Trump

Un giudice statunitense ha invitato l’amministrazione Trump a ritardare l’esclusione dell’app di TikTok dagli app store statunitensi che ne permettono il download o di presentare documenti legali per ...

ASIA/IRAQ - Fondi USA all’associazione caritativa per rifugiati cristiani fondata dall’Arcivescovo Warda

Erbil (Agenzia Fides) – Ammonta a quasi due milioni e mezzo di dollari il fondo destinato dalla politica estera statunitense a una organizzazione caritativa promossa dall’Arcivescovo caldeo di Erbil, ...

Un giudice statunitense ha invitato l’amministrazione Trump a ritardare l’esclusione dell’app di TikTok dagli app store statunitensi che ne permettono il download o di presentare documenti legali per ...Erbil (Agenzia Fides) – Ammonta a quasi due milioni e mezzo di dollari il fondo destinato dalla politica estera statunitense a una organizzazione caritativa promossa dall’Arcivescovo caldeo di Erbil, ...