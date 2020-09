Diretta meteo: aria polare fa rotta sull’Italia. Forte peggioramento prossime ore (Di venerdì 25 settembre 2020) Siamo dinanzi certamente ad un grande evento, che scombussolerà il meteo dei prossimi giorni sull’Italia. A Settembre è raro assistere a configurazioni del genere e d’altronde passeremo all’improvviso da condizioni climatiche ancora localmente simil-estive verso scenari da autunno inoltrato. La parte avanzata della perturbazione è già entrata sull’Italia Settentrionale, con il proliferare anche di temporali a conferma di un’atmosfera così irrequieta da essere esplosiva. Il ramo freddo del fronte si trova a ridosso delle Alpi Occidentali. I temporali e le piogge della notte derivano dalla prima fase del contrasto termico. Quello che spicca, osservando l’immagine meteosat, è l’aria molto fredda che si palesa attraverso tutta ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 25 settembre 2020) Siamo dinanzi certamente ad un grande evento, che scombussolerà ildei prossimi giorni sull’Italia. A Settembre è raro assistere a configurazioni del genere e d’altronde passeremo all’improvviso da condizioni climatiche ancora localmente simil-estive verso scenari da autunno inoltrato. La parte avanzata della perturbazione è già entrata sull’Italia Settentrionale, con il proliferare anche di temporali a conferma di un’atmosfera così irrequieta da essere esplosiva. Il ramo freddo del fronte si trova a ridosso delle Alpi Occidentali. I temporali e le piogge della notte derivano dalla prima fase del contrasto termico. Quello che spicca, osservando l’immaginesat, è l’molto fredda che si palesa attraverso tutta ...

MeteoInDiretta : ??METEO IN DIRETTA PRIMA PAGINA?? Buongiorno da Meteo In Diretta! Scopri le condizioni meteo attuali su tutta Italia,… - mrmnft : I Virus vero, è l'aumento incontrollato della Popolazione mondiale e il relativo inquinamento - MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 22.9ºC, #Pioggia 6.6mm, #Vento max 33.1km/h, #Press. 997.6hPa - MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 22.2ºC, #Pioggia 6.6mm, #Vento max 24.5km/h, #Press. 997.8hPa - MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 19.8ºC, #Pioggia 6.6mm, #Vento max 18.4km/h, #Press. 998.1hPa -