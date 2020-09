Di Battista | la variabile impazzita della galassia M5S Il pasionario in rotta con i big e contrario alle alleanze resta isolato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 25 settembre 2020) Alessandro Diè unadentro la Matrix del Movimento. È un programma deviante, un agente Smith del Sistema sotto mentite spoglie? Oppure può essere ancora una risorsa? Questa non è una domanda retorica, ma un punto essenziale per capire il futuro del Movimento. L’ex deputato, il giorno dopo il risultato del doppio voto, non ha trovato di meglio che piazzare uno sconcertante uno – due che ha lasciato allibiti tutti. Infatti ha detto che si trattavapeggiore sconfitta del Movimento, riferendosi ovviamenteregionali. Ma ha taciuto il grande, storico successo sul referendum. Una mossa stonata che può rivelare solo o incapacità critica o, peggio ancora, mala fede. In ogni caso una pessima esibizione in un contesto ...